Nordkorea meldet weniger als 3.000 neue Fieberfälle

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben weniger als 3.000 Fieberfälle pro Tag registriert.Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Fieberfällen um Covid-19 handelt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass in dem 24-Stunden-Zeitraum bis Montag um 18 Uhr landesweit etwa 2.500 neue Fieberpatienten erfasst worden seien.Unter Berufung auf die staatliche Zentrale für Epidemie-Prävention hieß es auch, dass in dem Zeitraum rund 3.430 Fieberpatienten als vollständig genesen registriert worden seien.Laut den offiziellen Daten Nordkoreas lag die Zahl der täglichen neuen Fieberfälle seit dem 24. Juni den zehnten Tag in Folge unter 10.000.Angaben zu neuen Todesfällen im Zusammenhang mit der Fiebererkrankung, der Gesamtzahl der Todesopfer oder der Sterblichkeitsrate machte Nordkorea nicht. Aktuelle Zahlen hierzu wurden zuletzt am 16. Juni veröffentlicht. KCNA hatte damals berichtet, dass ein neuer Todesfall gemeldet worden sei. Damit sei die Gesamtzahl der Toten auf 73 gestiegen, die Sterblichkeitsrate liege bei 0,002 Prozent.Seit Ende April wurden insgesamt rund 4,75 Millionen Fieberfälle in Nordkorea gemeldet. Den nordkoreanischen Behörden zufolge seien 99,9 Prozent von ihnen vollständig genesen.KCNA meldete darüber hinaus, dass Nordkorea die Einrichtung eines Management- und Überwachungssystems gegen bösartige Infektionskrankheiten abgeschlossen habe.