Südkoreanischer Vizeaußenminister nimmt an Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine teil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vizeaußenminister Lee Do-hoon hat am Montag an einer internationalen Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in der Schweiz teilgenommen.Bei der von den Regierungen der Schweiz und der Ukraine gemeinsam veranstalteten Ukraine Recovery Conference in Lugano wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet. Anwesend waren der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal, der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen.Schmyhal präsentierte bei der Konferenz erstmals den Wiederaufbauplan, den die ukrainische Regierung erstellt hatte.Lee führte am Rande der Konferenz mit Vertretern der Ukraine, der USA, Deutschlands, Kanadas sowie der Schweiz bilaterale Gespräche.Beim Treffen mit dem ukrainischen Minister für Infrastruktur, Olexandr Kubrakow, versprach Lee eine aktive Beteiligung Südkoreas am Wiederaufbauprozess in der Ukraine. Er verwies dabei auf reichhaltige Erfahrungen und Fähigkeiten Südkoreas als ein Land, dem der Wiederaufbau nach der Kriegskatastrophe gelungen war.Beide Seiten vereinbarten, ein Abkommen über die Gewährung von Finanzmitteln aus dem südkoreanischen Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) bald abzuschließen, was für die bilaterale Kooperation im Wiederaufbauprozess erforderlich ist.Die zweitägige Konferenz ist die erste hochrangige internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Unter den asiatischen Ländern wurden lediglich Südkorea und Japan eingeladen.