Präsident Yoon will Lösung wirtschaftlicher Probleme der Bürger zur Chefsache machen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will die Lösung der wirtschaftlichen Probleme der Bürger zur Chefsache machen.Er wolle den finanziellen Problemen der Menschen Gehör schenken und den Vorsitz der wöchentlichen Notsitzung zur Wirtschaft und Lebensgrundlage selbst übernehmen, sagte er bei einer Kabinettssitzung am Dienstag.Yoon nannte in diesem Zusammenhang die Rekordinflation von sechs Prozent im Juni angesichts Störungen in den internationalen Lieferketten und die Covid-Lage als besonders drängende Probleme.Der öffentliche Sektor wolle in der Frage der Entlastung der Bürger die Führungsrolle übernehmen.Er zählte Maßnahmen auf, die seine Regierung bereits ergriffen habe. Hierzu zählten Zollsenkungen und die Senkung der Kraftstoffsteuer. Auch gebe es Zuschüsse zum Lebensunterhalt für Mitglieder schutzbedürftiger Gruppen.Öffentliche Institutionen würden unnötige Güter verkaufen, rigorose Kürzungen vornehmen und das Management verbessern, damit Ressourcen direkt den Bedürftigen zukommen könnten.Auch habe es Gespräche darüber gegeben, 620 Ausschüsse, die mit der Regierungsarbeit zusammenhängen, wegen schwacher Leistungen oder weil sie nicht aktiv seien, zusammenzulegen oder umzubilden.