In Berlin fand wieder Vorsingen für K-Pop World Festival statt

Photo : KBS News

Der K-Pop ist zurück in Berlin.Das aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzte Vorsingen für das K-Pop World Festival wurde in der deutschen Hauptstadt nach drei Jahren wieder aufgenommen.Der Auftritt auf der Bühne steht unmittelbar bevor. Die Teilnehmerinnen versuchen kurz vor dem Beginn noch, sich zu entspannen.Vor der Konzerthalle gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Choreografie noch ein letztes Mal durch.Eine Teilnehmerin erzählt, dass sie ein bisschen nervös sei. Man freue sich aber auf den Wettbewerb, weil man beim Auftritt Spaß haben möchte. Alles in allem sei sie also glücklich.Auf der Bühne zeigen dann alle mit vollem Krafteinsatz, was sie vorbereitet haben.Der Zuschauerraum ist gefüllt, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind begeistert und reagieren wie bei einem K-Pop-Konzert.46 Teams oder 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland kamen zu dem Vorsingen. Die 300 Zuschauerplätze waren bereits vor einer Woche ausverkauft.Alle Darbietungen waren auf einem hohen Niveau, auf den ersten Blick ließen sich die Teams kaum in bessere und schlechtere unterscheiden.Die drei besten Gruppen kommen in die engere Auswahl für das Finale im September in Südkorea.Das Siegerteam sagte, man habe die Liebe zum Auftritt durch den K-Pop kennengelernt. Deswegen liebe man es immer noch, K-Pop aufzuführen und diesen in der Welt zu verbreiten.Neben der Konzerthalle wurde ein Erlebnisraum für die koreanische Kultur eingerichtet. Dort konnte man die traditionelle koreanische Tracht Hanbok und traditionelle Musikinstrumente ausprobieren.Moon Seon-hye vom Koreanischen Kulturzentrum sagte, man wolle künftig mehr Programme anbieten, damit Menschen in Deutschland nicht nur K-Pop, sondern die koreanische Kultur insgesamt besser kennenlernen könnte.Das Vorsingen war ein Fest, bei dem die ungebremste Leidenschaft für den K-Pop bestätigt werden konnte.