Südkorea transportiert seinen ersten Mondorbiter für Start in die USA

Photo : YONHAP News

Südkorea hat damit begonnen, seinen ersten Mondorbiter für den Start im August in die USA zu transportieren.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte mit, dass der Korea Pathfinder Lunar Orbiter, auch bekannt als Danuri, am Dienstagvormittag vom Koreanischen Raumfahrtforschungsinstitut (KARI) in Daejeon aus zum Flughafen Incheon logeschickt worden sei.Danuri wird am 6. Juli zum Flughafen Orlando in den USA geflogen. Der Orbiter soll am 7. Juli in der Cape Canaveral Space Force Station im US-Bundesstaat Florida eintreffen, wo der Start erfolgen wird.Nach etwa einmonatigen Vorbereitungen soll der Mondorbiter am 3. August um 8.24 Uhr koreanischer Zeit mit einer Falcon 9-Rakete des Unternehmens SpaceX ins All befördert werden.Danuri soll nach vier Monaten mittels des sogenannten Ballistic Lunar Transfer (BLT) im Dezember in seine Mondumlaufbahn gelangen. Der Orbiter wird danach ein Jahr lang in einer Höhe von 100 Kilometern den Mond umkreisen und Daten für die Wissenschaft liefern. Diese dienen unter anderem zur Identifizierung potenzieller Landeplätze für künftige Mondmissionen und Verifizierung von Weltraum-Internettechnologien.Gelingt der Start von Danuri, wird Südkorea das siebte Land in der Welt sein, das eine Mondsonde ins All geschickt hat.Vom KARI hieß es, dass der Prozess des Transfers von Danuri zum Mond und die Ausführung der Aufgaben von seinem Betriebszentrum kontrolliert würden. Für die anfängliche Operationskontrolle seien im Zeitraum von sechs Monaten 216 Stunden Probedurchgänge absolviert worden.