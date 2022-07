Hohe Temperaturen sorgen für immer mehr Hitzepatienten

Photo : YONHAP News

Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle ist die Zahl der Hitzepatienten in Südkorea auf ein gefährliches Niveau gestiegen.Bis zum 3. Juli wurden landesweit 434 Hitzepatienten gemeldet. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist die Zahl fast dreimal so hoch.Es wurden bereits drei Todesfälle gemeldet, die vermutlich auf Hitzeerkrankungen zurückzuführen sind.Zur Vorbeugung einer Hitzeerkrankung wird empfohlen, in den Tagesstunden möglichst zu Hause zu bleiben und auf die Arbeit im Freien zu verzichten. Man sollte außerdem darauf achten, immer genügend Wasser zu trinken. Ältere und schwache Personen sollten besonders vorsichtig sein.Laut dem Wetteramt soll am Dienstag in den zentralen Regionen aufgrund von Regenfällen die Hitze etwas nachlassen, in den südlichen Gebieten soll es jedoch weiter schwül sein.