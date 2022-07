June Huh gewinnt als erster Mathematiker koreanischer Abstammung Fields-Medaille

Photo : YONHAP News

Der südkoreanisch-amerikanische Mathematiker June Huh hat die Fields-Medaille gewonnen.Die Internationale Mathematische Union gab bei der Verleihung in Helsinki am Dienstag vier Preisträger der Fields-Medaillen bekannt, darunter Huh. Er ist Professor an der Princeton University und auch Distinguished Professor am Korea Institute for Advanced Study (KIAS) in Seoul.Huh ist der erste Preisträger koreanischer Abstammung. Vor ihm war weder eine Person mit koreanischen Wurzeln noch ein Südkoreaner ausgezeichnet worden.Die Fields-Medaille wurde im Jahr 1936 eingeführt und ist die höchste Auszeichnung in der Mathematik. Sie wird alle vier Jahre an zwei bis vier Mathematiker verliehen, die jünger als 40 Jahre sind.Huh, Jahrgang 1983, studierte an der Seoul Nationaluniversität. Nach dem Master-Abschluss in Mathematik an der Universität im Jahr 2009 wurde er 2014 an der University of Michigan promoviert.