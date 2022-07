Realeinkommen der Mittelschicht schrumpft angesichts hoher Inflation

Photo : YONHAP News

Das Realeinkommen der Mittelschicht ist angesichts der hohen Inflation geschrumpft.Am Mittwoch veröffentlichten Daten der Statistikbehörde Statistics Korea zufolge betrug das durchschnittliche Einkommen von Haushalten in der Stadt mit einem Arbeiter oder Angestellten im Zeitraum Januar bis März im Schnitt 5,71 Millionen Won pro Monat. Das war ein Plus von 6,4 Prozent verglichen mit dem Auftaktquartal 2021.Das Realeinkommen, für das die Inflationsrate berücksichtigt wird, schrumpfte jedoch um 2,5 Prozent.Haushalte, die nicht zu den unteren oder oberen 20 Prozent der Einkommensskala zählen, sahen ihre Kaufkraft im Schnitt um 1,6 Prozent auf monatlich 3,11 Millionen Won schwinden. Dies wird im Wesentlichen darauf zurückgeführt, dass die Reallöhne in dieser Gruppe um 2,1 Prozent geringer ausfielen.Familien, die den unteren 20 Prozent der Einkommensskala zugerechnet werden, sahen ihr Realeinkommen hingegen um durchschnittlich 0,9 Prozent steigen. Dies wird auf Unterstützungsmaßnahmen der Regierung zurückgeführt.Die oberen 20 Prozent konnten trotz der Inflation einen Anstieg ihres Realeinkommens um 8,6 Prozent verbuchen.Nach weiteren Angaben der Behörde stiegen die Verbraucherpreise im zweiten Quartal um 5,4 Prozent. Damit betrug der Anstieg im Zeitraum April bis Juni erstmals seit 21 Jahren mehr als fünf Prozent.