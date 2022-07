Südkorea und weitere Länder wollen Wiederaufbau der Ukraine unterstützen

Photo : YONHAP News

Rund 40 Staaten weltweit haben ihre Unterstützung für den Wiederaufbau der Ukraine erklärt.Auch Südkorea zählt zu den Staaten, die auf der Ukraine-Konferenz in Lugano Unterstützung anboten, damit das kriegsgeschädigte Land wiederaufgebaut werden kann, während dort die demokratische Teilhabe gefördert wird.Zum Abschluss der Wiederaufbaukonferenz gab der schweizerische Präsident Ignazio Cassis am Dienstag eine Pressekonferenz in Lugano. Er verkündete die Erklärung von Lugano, in der sieben Prinzipien für den Wiederaufbau genannt werden.Unterzeichnet wurde sie von rund 40 Staaten und mehr als einem Dutzend internationaler Organisationen. Sie unterstrichen auf der Konferenz die Bedeutung von Reformen, Transparenz, Verantwortlichkeit und Rechtsstaatlichkeit sowie der demokratischen Teilhabe.Südkoreas ranghöchster Vertreter bei dem zweitägigen Zusammentreffen war Vizeaußenminister Lee Do-hoon. Er sicherte der ukrainischen Regierung und der Bevölkerung die Solidarität seines Landes zu.In einer Rede am Dienstag sagte Lee, dass Südkorea dazu in der Lage sein werde, zum Wiederaufbau der Ukraine auf den Gebieten Infrastruktur, grundlegende Wohlfahrtseinrichtungen und öffentliche Verwaltung beizutragen.