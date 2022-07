Präsident Yoon akzeptiert Rücktrittsgesuch von Polizeichef Kim Chang-yong

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag das Rücktrittsgesuch von Polizeichef Kim Chang-yong akzeptiert.Kim hatte am 27. Juni seinen Rücktritt angeboten. Dies erfolgte offenbar aus Protest gegen die Entscheidung der Regierung, im Innenministerium eine Abteilung einzurichten, die für die Überwachung der Polizeiarbeit zuständig sein soll.Wie das Innenministerium mitteilte, habe Ressortchef Lee Sang-min vorgeschlagen, das Rücktrittsgesuch zu akzeptieren. Präsident Yoon habe dieses dann am Dienstag akzeptiert.Die Amtszeit des Polizeichefs wäre bald abgelaufen. Yoon hatte die Entscheidung wegen seiner Teilnahme am Nato-Gipfel in Madrid aber zunächst vertagt.Unterdessen schlug das Staatsoberhaupt Yoon Hee-keun als neuen Chef der nationalen Polizeibehörde vor. Damit kam das Verfahren für seine Ernennung in Gang. Der Kandidat muss sich zuvor aber noch einer parlamentarischen Anhörung stellen.