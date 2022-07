Rückruf von über 240.000 Autos von sechs Herstellern veranlasst

Photo : YONHAP News

Über 240.000 Autos in Südkorea werden wegen Produktionsmängeln zurückgerufen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte heute mit, dass 244.056 Einheiten von 29 Modellen von sechs Autoherstellern, darunter Hyundai Motor, zurückgerufen würden.Dazu zählen etwa 170.000 Einheiten von vier Modellen, darunter Avante, die Hyundai und Kia produziert und verkauft hatte. Weitere 44.000 Einheiten von vier Modellen beider Autobauer, einschließlich Seltos, werden ebenfalls in die Werkstatt zurückgerufen.Auch 3.538 Einheiten von drei Modellen, die Ford Sales & Service Korea importiert und verkauft hatte, sind von dem Rückruf betroffen. Darüber hinaus weisen 1.878 Einheiten von elf Modellen, die Volkswagen Group Korea eingeführt und abgesetzt hatte, Mängel auf. Dies gilt außerdem für 774 Einheiten von zwei Modellen, die von Mercedes-Benz Korea importiert und angeboten worden waren.Die betroffenen Fahrzeuge können in einem Servicecenter der Firmen unentgeltlich repariert werden. Die Firmen müssen die Halter per Post oder SMS darüber informieren, auf welche Weise die Mängel behoben werden.Wer bereits Mängel auf eigene Kosten beheben ließ, kann beim Autohersteller die Rückerstattung der Kosten beantragen.