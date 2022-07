Sechs F-35A-Kampfjets der US-Luftwaffe in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Die US-Luftwaffe hat F-35A-Kampfjets für gemeinsame Übungen nach Südkorea geschickt.Sechs F-35A-Kampfjets der fünften Generation von der US-Luftwaffenbasis Eielson in Alaska seien am Dienstag auf der koreanischen Halbinsel eingetroffen, gab das südkoreanische Verteidigungsministerium bekannt.Die sechs F-35A-Kampfjets werden für zehn Tage auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Gunsan in der Provinz Süd-Jeolla stationiert. Sie werden bis zum 14. Juli an gemeinsamen Übungen mit der südkoreanischen Luftwaffe teilnehmen.Das Ministerium nannte als Einsatzzweck, die Abschreckung und gemeinsame Abwehrhaltung der Allianz Südkoreas und der USA zu demonstrieren. Gleichzeitig soll die Interoperabilität zwischen den Luftstreitkräften beider Länder verbessert werden.Es ist das erste Mal seit Dezember 2017, dass die US-Luftwaffe F-35A-Kampfjets für die Öffentlichkeit sichtbar auf der koreanischen Halbinsel einsetzte.Südkorea und die USA hatten beim Gipfel im Mai vereinbart, strategische Ressourcen des US-Militärs auf zeitgemäße und koordinierte Weise einzusetzen.