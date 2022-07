Sportminister aus 35 Ländern fordern Suspendierung Russlands und Belarus von internationalen Sportverbänden

Photo : YONHAP News

Die Sportminister aus 35 Ländern, einschließlich Südkoreas und der USA, haben die internationalen Sportverbände dazu aufgefordert, ihre Mitglieder aus Russland und Belarus zu suspendieren.Eine entsprechende gemeinsame Erklärung veröffentlichten die Sportminister am Dienstag.Die Minister forderten außerdem, dass alle Personen, die in enger Verbindung zu den Regierungen von Russland und Belarus stünden, aus einflussreichen Ämtern in internationalen Sportverbänden entlassen werden sollten. Das betreffe nicht nur Regierungsbeamte.Dies stellt eine Art Sanktion dar, um gegen die russische Invasion in die Ukraine zu protestieren.