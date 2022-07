Zeitung: Südkorea, USA und Japan sprechen über Abhaltung von Außenministertreffen

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan befinden sich laut einem Medienbericht in Gesprächen, um am Rande eines anstehenden G20-Außenministertreffens ein trilaterales Treffen abzuhalten.Das schrieb die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ heute unter Berufung auf mehrere japanische Regierungsbeamte. Das G20-Außenministertreffen ist am 7. und 8. Juli auf der indonesischen Insel Bali geplant.Die Außenminister der drei Länder, Park Jin, Antony Blinken und Yoshimasa Hayashi, würden voraussichtlich über konkrete Maßnahmen zur Verstärkung der Abschreckung gegen Nordkorea auf der Grundlage des Ergebnisses des trilateralen Gipfels Ende Juni diskutieren, hieß es.Sollte das Treffen zustande kommen, wird dies das erste trilaterale Gespräch zwischen Park, Blinken und Hayashi sein.Ein japanischer Regierungsbeamter sagte jedoch, dass eine Koordinierung erfolge, um Pläne für bilaterale Außenministertreffen mit Südkorea und China, zurückzustellen.