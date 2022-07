Tropische Nächte in vielen Regionen Südkoreas

Photo : YONHAP News

In vielen Regionen in Südkorea hat es tropische Nächte gegeben.In Seoul, Incheon, Suwon (Provinz Gyeonggi), Daejeon, Cheongju (Nord-Chungcheong), Gwangju, Mokpo (Süd-Jeolla), Daegu und Miryang (Süd-Gyeongsang) sowie in der Stadt Jeju auf der Insel Jeju fielen die Temperaturen in der Nacht auf Mittwoch nicht unter 25 Grad. Von einer tropischen Nacht wird gesprochen, wenn die Temperatur zwischen 18.01 Uhr und 9 Uhr am nächsten Tag nicht unter 25 Grad sinkt.In Seoul wurde damit den dritten Tag in Folge eine tropische Nacht gemeldet, in Jeju den vierten Tag in Folge.Die Bewohner der Stadt Jeju haben seit dem 25. Juni bis auf den 1. Juli täglich eine tropische Nacht erlebt.In Incheon wurde die erste tropische Nacht in diesem Jahr registriert, damit am frühesten seit 2002.Auch am Mittwoch soll es heiß sein. Die Tageshöchstwerte sollen zwischen 27 und 34 Grad liegen, die gefühlten Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad.