Zahl der Corona-Neuinfektionen auf höchsten Stand seit 42 Tagen gestiegen

Photo : KBS News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge mehr als 10.000 neue Covid-19-Fälle erfasst worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 19.371 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der bisher erfassten Infektionsfälle im Land sei auf 18.433.359 gestiegen.Die tägliche Fallzahl kletterte damit auf den höchsten Stand seit dem 25. Mai oder seit 42 Tagen.Die Zahl entspricht dem 1,85-Fachen verglichen mit der Vorwoche und dem 2,15-Fachen des Werts vor zwei Wochen.Die Zahl der Neuinfektionen war mit der abflauenden Omikron-Welle zuletzt stets gesunken, am 27. Juni waren nur noch 3.423 Infektionen an einem Tag erfasst worden. Jedoch steigen die Zahlen seitdem wieder.Weil die Quarantänepflicht mittlerweile entfällt und in der Folge mehr Menschen einreisten, werden zunehmend eingeschleppte Infektionen erfasst.Es wurden sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl blieb den sechsten Tag in Folge einstellig. Bislang wurden insgesamt 24.583 Todesfälle gemeldet, die Sterberate liegt bei 0,13 Prozent.