Preise für Gewürz-Gemüse sollen im Juli Höhenflug fortsetzen

Photo : YONHAP News

Die Preise für Gewürz-Gemüse wie Zwiebeln, Knoblauch und Lauch werden voraussichtlich auch im Juli ihren Höhenflug fortsetzen.Laut einem Bericht des Koreanischen Instituts für ländliche Wirtschaft (KREI) wird erwartet, dass der Großhandelspreis für ein Kilogramm Zwiebeln in diesem Monat bei etwa 1.350 Won (ein Dollar) liegen werde. Das sind 81,7 Prozent mehr als der Durchschnittspreis im Juli in den letzten Jahren. Verglichen mit dem Preis im Juni, der infolge des Produktionsrückgangs auf 1.343 Won geklettert war, ist dies ein ähnliches Niveau.Es wird erwartet, dass der Großhandelspreis für Knoblauch verglichen mit dem Durchschnittspreis im Juli in den letzten Jahren um 42,6 Prozent steigen werde. Bei Lauch wird eine Teuerung von 21,5 Prozent erwartet.Es wird davon ausgegangen, dass der Produktionsrückgang infolge der Dürre im Frühling zur Verteuerung dieser Gemüsearten führen wird.Der Großhandelspreis für getrocknete Chilischoten wird sich voraussichtlich dank größerer Vorräte im vergangenen Jahr kaum verändern. Im Falle eines Ernterückgangs im Juli aufgrund der ungünstigen Wetterlage könnte jedoch der Preis die Prognose übersteigen, so das Institut.