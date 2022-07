June Huh gewinnt als erster Mathematiker koreanischer Abstammung Fields-Medaille

Photo : YONHAP News

Der südkoreanisch-amerikanische Mathematiker June Huh hat als erste Person koreanischer Abstammung die Fields-Medaille gewonnen.Der nächste Preisträger ist June Huh von der Princeton University, hieß es bei der Verleihungszeremonie in Helsinki.June Huh, Professor an der Princeton University, wurde mit der Fields-Medaille ausgezeichnet, die alle vier Jahre für hervorragende mathematische Leistungen an Mathematiker vergeben wird.Huh sagte, er glaube, dass er in Vertretung der Kollegen ausgezeichnet worden sei. Daher fielen ihm viele Personen ein, denen er dankbar sei.Es ist das erste Mal, dass ein Mathematiker koreanischer Abstammung die Fields-Medaille, den „Nobelpreis der Mathematik“, gewann.Junge Mathematiker brächten viele wunderschöne Ergebnisse hervor, seine Forschungsergebnisse bildeten nur einen winzigen Teil davon, sagte Huh.Huh wurde für viele Leistungen in der Algebraischen Geometrie anerkannt. Beispielsweise konnte er einen Beweis für ein schwieriges mathematisches Problem aus dem Jahr 1968 erbringen.Für ein Problem, das mehrere Jahrzehnte lang ungelöst bleibe, sei in den meisten Fällen eine völlig neuartige Herangehensweise nötig. Das Gefühl, einen noch nie zuvor betretenen Ort zu erreichen, mache sehr süchtig, sagte er.Huh wurde in den USA geboren, besuchte jedoch in Südkorea die Schule und machte dort auch seinen Masterabschluss.Kim Young-hoon, Professor an der Seoul Nationaluniversität, sagte, Huh habe die Algebraische Geometrie und die Kombinatorik, zwei auf den ersten Blick nicht miteinander zusammenhängende Gebiete, miteinander verknüpft und viele schwierige Probleme lösen können.Die Fields-Medaille ist nach dem angesehenen kanadischen Mathematiker John Charles Fields benannt und wird seit 1936 vergeben.In Südkoreas Mathematikkreisen freut man sich, dass nach der Zuordnung Südkoreas zur höchsten Mitgliedsklasse durch die Internationale Mathematische Union im Februar mit Huhs Auszeichnung mit der Fields-Medaille die Gelegenheit für einen neuen Sprung nach vorne geschaffen worden sei.