Morgan Stanley rechnet mit Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte in Südkorea im Juli

Photo : YONHAP News

Der Geldpolitikausschuss der südkoreanischen Zentralbank wird laut einer neuen Prognose von Morgan Stanley im Juli den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöhen.Damit korrigierte die globale Investmentbank ihre Prognose vom vergangenen Monat, nach der die Bank of Korea (BOK) den Schlüsselzins im Juli, August, Oktober und November um jeweils 0,25 Prozentpunkte anheben werde.Morgan Stanley wies darauf hin, dass die Verbraucherpreise in Südkorea im Juni so stark wie seit 1998 nicht mehr angestiegen sind. Seit der Sitzung des Geldpolitikausschusses im Mai hätten sowohl der Preisaufwärtsdruck als auch die Gefahr der Wachstumsverlangsamung zugenommen. Die BOK werde jedoch bei der bevorstehenden Sitzung weiterhin den Inflationsdruck als größeres Risiko betrachten, hieß es.Die Investmentbank hielt jedoch an der Prognose fest, dass nach dem diesmaligen Zinserhöhungszyklus der Leitzins schließlich bei 2,75 Prozent liegen werde.Morgan Stanley korrigierte außerdem die Inflationsprognose für Südkorea für dieses Jahr von 4,8 Prozent auf 5,1 Prozent nach oben. Die Prognose für das kommende Jahr wurde von 3,2 Prozent auf 2,8 Prozent herabgesetzt.