Erstes hochrangiges Treffen von Regierungspartei, Regierung und Präsidialamt während der Yoon-Regierung

Photo : KBS News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP), die Regierung und das Präsidialamt haben ihre erste trilaterale Konsultation auf hochrangiger Ebene seit dem Amtsantritt von Präsident Yoon Suk Yeol abgehalten.Beim Treffen am Mittwoch in der offiziellen Residenz des Ministerpräsidenten in Seoul waren unter anderem PPP-Chef Lee Jun-seok, Premier Han Duck-soo und der Stabschef des Präsidialamtes, Kim Dae-ki, anwesend.Lee forderte die Regierung auf, aktiv mit der Partei über Möglichkeiten zur Erreichung politischer Ziele zu kommunizieren. Die Förderung der Industrien wie Halbleiter und Kernkraftwerke sei zwar wichtig, die Regierung sollte sich aber auch um die Lebensgrundlagen der Bürger kümmern, sagte er.PPP-Fraktionsführer Kweon Seong-dong betonte die Notwendigkeit der Kooperation der Nationalversammlung für die Bewältigung der Probleme betreffend den Lebensunterhalt der Bürger. Er bat die Regierung diesbezüglich um besondere Bemühungen, um Kanäle für die Kommunikation und Kooperation zu schaffen.Kim sagte, er spüre, dass die Kommunikation mit der Nationalversammlung beispielsweise bei der Umsetzung der Wirtschaftspolitik sehr wichtig sei, und dass als Vorstufe die Zusammenarbeit mit der Partei sehr dringend sei.