Präsident Yoon trifft hochrangige Beamte aus lateinamerikanischen Ländern

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat hochrangige Beamte aus lateinamerikanischen Ländern getroffen.Bei dem Treffen versprach er eine maßgeschneiderte Zusammenarbeit zwischen Südkorea und der Region.Wie das südkoreanische Präsidialamt bekannt gab, habe Yoon an seinem Amtssitz Minister und Vizeminister empfangen, die für die Teilnahme an einem Diskussionsforum die Hafenstadt Busan besuchen.Yoon habe hervorgehoben, dass in diesem Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und 15 lateinamerikanischen Ländern gefeiert werde.Südkoreanische Unternehmen hätten sich an verschiedenen Infrastrukturprojekten in Zentral- und Südamerika beteiligt und er hoffe auf weitere Gelegenheiten für eine Zusammenarbeit.Auch bat Yoon die Besucher, Südkoreas Bewerbung für die Weltausstellung 2030 zu unterstützen.Der honduranische Außenminister Eduardo Reina, der als Sprecher der Gruppe fungierte, gratulierte zum 60. Jubiläum der Beziehungsaufnahme und brachte die Hoffnung der Staaten in der Region zum Ausdruck, dass beide Seiten ihre Zusammenarbeit ausbauen können.