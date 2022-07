Südkorea erzielt im Mai Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Mai nach einem Defizit im Vormonat wieder einen Überschuss in der Leistungsbilanz verzeichnet.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Donnerstag wurde im Mai nach vorläufigen Schätzungen ein Überschuss in Höhe von 3,86 Milliarden Dollar erzielt.Im April wurde ein Defizit in Höhe von 80 Millionen Dollar verbucht, nachdem etwa zwei Jahre lang stets ein Plus verzeichnet worden war.Das Plus im Mai fiel jedoch verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 6,55 Milliarden Dollar geringer aus. Damals waren es 10,41 Milliarden Dollar.In der Warenbilanz wurde ein Überschuss von 2,74 Milliarden Dollar verzeichnet, das sind 3,91 Milliarden Dollar weniger als ein Jahr zuvor.Die Ausfuhren wuchsen gegenüber dem Vorjahr um 20,5 Prozent auf 61,7 Milliarden Dollar. Die Einfuhren legten jedoch stärker zu, und zwar um 32,4 Prozent auf 58,96 Milliarden Dollar.