Südkorea will strategisches Kommando für Reaktion auf Bedrohungen aus Nordkorea gründen

Photo : YONHAP News

Südkorea will übernächstes Jahr ein strategisches Kommando gründen, das das koreanische Drei-Achsen-System gegen Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen integriert verwalten soll.Das südkoreanische Militär nutzt sein Drei-Achsen-System, um gegen die wachsende Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen vorzugehen.Das System umfasst das Kill Chain-System für Präventivschläge, die koreanische Raketenabwehr und Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR), ein Plan zur massiven Bestrafung und Vergeltung.Das Verteidigungsministerium kündigte an, ein strategisches Kommando zu gründen, um eine effektive Kontrolle des Drei-Achsen-Systems sowie die systematische Entwicklung der Streitkräfte sicherzustellen.Das Kommando wird für das Kommando und die Kontrolle von Hochleistungsraketen, U-Booten und Tarnkappen-Kampfjets von Heer, Marine und Luftwaffe zuständig sein.Es wird erwogen, das neue Kommando dem Vereinigten Generalstab zu unterstellen, weil ihm Truppen des Heeres, der Marine und der Luftwaffe unterstehen werden.Unter dem Dach des Vereinigten Generalstabs gibt es seit 2017 bereits ein Zentrum für die Reaktion auf Nordkoreas Atom- und Massenvernichtungswaffen.