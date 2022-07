Samsung Electronics erzielt im zweiten Quartal bisher zweithöchsten Umsatz

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im zweiten Quartal den zweithöchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt.Der Elektronikriese konnte trotz der in- und externen negativen Faktoren wie des lang anhaltenden Ukraine-Kriegs, der Inflation und der geschrumpften Nachfrage relativ gute Geschäftsergebnisse erzielen.Samsung gab am Donnerstag bekannt, dass der Umsatz im zweiten Vierteljahr nach vorläufigen Schätzungen 77 Billionen Won (knapp 59 Milliarden Dollar) betrage. Der Betriebsgewinn belaufe sich auf 14 Billionen Won (10,7 Milliarden Dollar).Der Umsatz legte verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 20,94 Prozent zu, der Betriebsgewinn wuchs um 11,38 Prozent.Gegenüber dem Auftaktquartal dieses Jahres, als mit 77,78 Billionen Won der bisher höchste Umsatz verbucht worden war, schrumpfte der Umsatz zwar um ein Prozent. Es wurde aber der bisher höchste Umsatz in einem zweiten Quartal verzeichnet.Der Betriebsgewinn ging gegenüber dem Auftaktquartal um 0,85 Prozent zurück, entspricht jedoch dem dritthöchsten Niveau in einem zweiten Quartal.