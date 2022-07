Südkorea meldet 18.511 Corona-Neuinfektionen

Photo : KBS News

In Südkorea sind den dritten Tag in Folge mehr als 10.000 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 18.511 Neuinfektionen bestätigt, davon 18.317 lokal übertragene und 194 eingeschleppte Fälle.Bislang wurden insgesamt 18.451.862 Infektionsfälle hierzulande erfasst.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, sank um fünf auf 56.Es wurden zehn neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Bisher gibt es 24.593 Todesopfer, die Sterberate liegt bei 0,13 Prozent.