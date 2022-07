G20-Außenministertreffen beginnt auf Bali

Photo : YONHAP News

Auf der indonesischen Insel Bali findet am Donnerstag und Freitag ein Außenministertreffen der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer statt.Alle Außenminister der G20 werden in Präsenz daran teilnehmen, darunter der südkoreanische Außenminister Park Jin, US-Außenminister Antony Blinken und der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi. Auch werden der chinesische Außenminister Wang Yi und der russische Außenminister Sergei Lawrow erwartet.Im Anschluss an den Besuch in Singapur wird Park ab Donnerstagvormittag neben der Teilnahme am G20-Treffen mehrere bi- und multilaterale Gespräche führen. Angestrebt werden ein trilaterales Treffen mit den USA und Japan sowie ein bilaterales Treffen mit China.Zuvor hatten Südkorea, die USA und Japan am Rande des NATO-Gipfels am 29. Juni in Madrid ein trilaterales Gipfeltreffen abgehalten.Es wird erwartet, dass die drei Länder den Willen für die Kooperation in Bezug auf Nordkoreas Atomwaffen und Raketen sowie im Bereich der Wirtschaftssicherheit erneut bestätigen werden, falls ein trilaterales Treffen zustande kommt.Angesichts der steigenden Spannungen in den Beziehungen zu China aufgrund der engen Beziehungen zwischen Südkorea, den USA und Japan richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, worüber die Außenminister Südkoreas und Chinas bei einem eventuellen bilateralen Gespräch sprechen würden.