Badestrände in Gangwon öffnen ab Freitag

Photo : YONHAP News

Die Badestrände an der Ostküste der Provinz Gangwon öffnen ab dem 8. Juli der Reihe nach.Die sechs Städte und Landkreise an der Ostküste kündigten am Donnerstag an, dass am Freitag zuerst der Badestrand Gyeongpo in Gangneung und der Strand Naksan in Yangyang öffnen würden. Bis zum 15. Juli würden weitere Strände öffnen. 83 Badestrände würden bis 21. oder 28. August geöffnet bleiben.Die Strände in Sokcho werden am 9. Juli öffnen, die in Donghae und Samcheok am 13. Juli und die in Goseong am 15. Juli.Am Strand Gyeongpo wird am Freitagvormittag ein Ritual stattfinden, dabei soll dem Wunsch Ausdruck verliehen werden, dass es in der Saison keine Badeunfälle gibt. Auch ist eine Eröffnungsfeier geplant.Da die Corona-bedingten Maßnahmen zur sozialen Distanzierung aufgehoben wurden, können dieses Jahr erstmals seit drei Jahren an den Stränden ohne Beschränkungen Sonnenschirme aufgestellt werden. Auch werden die Strände in den Nachtstunden geöffnet haben, nachdem früher aufgrund der Pandemie ein nächtliches Verzehr- und Trinkverbot galt.