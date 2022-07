K-Pop-Gruppe aespa wirbt bei UN-Forum für Interesse an nachhaltigen Entwicklungszielen

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe aespa hat bei einem UN-Forum für Interesse an den Zielen für nachhaltige Entwicklung und deren Umsetzung geworben.Laut ihrer Agentur hielt die vierköpfige Gruppe beim Hochrangigen Politischen Forum für Nachhaltige Entwicklung 2022 am UN-Hauptsitz in New York am Dienstag (Ortszeit) eine Rede, um ihre Unterstützung für die nachhaltige Entwicklung zu äußern.Mitglied Giselle sprach für die Gruppe und nannte die Einladung eine „große Ehre“. Sie sagte, dass die Band gelegentlich als „Metaverse Girlgroup“ bezeichnet werde.Die Metaverse-Welt spiegele die Realität wider. Sollten die Ressourcen in der Realität nur ausgeschöpft und nicht nachhaltig sein, wäre es schwierig, die unbegrenzten Möglichkeiten der virtuellen Welt aufrechtzuerhalten. Es sei wichtig, dass die nächste Generation die Ziele für nachhaltige Entwicklung voll unterstütze, hieß es.