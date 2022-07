Ausstellung von zurückgeholten Kulturgütern in Südkorea

Photo : YONHAP News

Kostbare koreanische Kulturgüter, die ins Ausland gebracht worden waren und nach langer Zeit wieder heimgebracht werden konnten, werden der Öffentlichkeit präsentiert.Muster von Pflaumenblüten, Bambus und einem Vogel sind wie in einem Gemälde dargestellt. Es ist eines von wenigen Perlmutt-Kästchen, die in Südkorea noch erhalten sind.Ein seltenes, zylindrisches weißes Porzellan, Baekja, das mit Kupferlack überzogen ist. Am Boden sind noch Spuren des zwischenzeitlichen US-amerikanischen Besitzers zu erkennen.„Yeolseongeopil“. Eine kostbare Sammlung von Handschriften von Königen der Joseon-Dynastie.Bei allen Stücken handelt es sich um Kulturgüter, die jüngst durch Auktionen im Ausland zurückgeholt werden konnten.Im Nationalen Palastmuseum von Korea in Seoul findet eine Ausstellung von über 40 dieser Kulturgüter statt.Drei Staatssiegel. Sie wurden während des Koreakriegs gestohlen und in den USA wiedergefunden. Anlässlich eines koreanisch-US-amerikanischen Gipfels im Jahr 2014 wurden sie an Südkorea zurückgegeben.Jukchaek, ein Bambusbuch über die Ausrufung einer Kronprinzessin. Es wurde davon ausgegangen, dass das Bambusbuch während des Kriegs zwischen Frankreich und Joseon im Jahr 1866 von Flammen zerstört wurde. Tatsächlich wurde es zusammen mit anderen Kulturgütern von französischen Truppen geraubt.Kang Im-san von der Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland sagte, dass das Relikt in die Hände einer Privatperson gelangt und dann versteigert worden sei. Glücklicherweise habe man den Zuschlag bekommen.Einige Kulturgüter wurden unentgeltlich zurückgegeben.Ein Bilderbuch vom Maler Jeong Seon aus der Joseon-Zeit. Nachdem ein deutscher katholischer Pfarrer es gekauft hatte, war es im Besitz eines deutschen Klosters. Das Kloster gab das Bilderbuch in Form einer Dauerleihe an Südkorea zurück.Ein Harnisch aus dem späten Joseon. Dieser wurde ebenfalls von dem deutschen Kloster gespendet.Ein Kleidungsstück von Prinzessin Deokhye, der letzten Prinzessin von Joseon, wurde von einem japanischen Museum zurückgegeben.In den letzten zehn Jahren wurden über 780 koreanische Kulturgüter nach Südkorea zurückgeholt.Kim Gye-sik, Generalsekretär der Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland, sagte, dass ihre Mitarbeiter in den letzten zehn Jahren überall in der Welt unterwegs gewesen seien, um Kulturgüter in Übersee zurückzuholen. Es seien Strecken zurückgelegt worden, die zusammen 160 Erdumrundungen entsprächen.Aktuell befinden sich noch über 210.000 Kulturgüter Koreas in 25 Ländern, darunter Japan und den USA.