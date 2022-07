Politik Südkoreas Vizeaußenminister telefoniert mit US-Sondergesandtem für Iran

Vizeaußenminister Cho Hyun-dong hat mit dem US-Sondergesandten für den Iran, Robert Malley, telefoniert.



Laut dem Außenministerium in Seoul sprachen Cho und Malley am Mittwoch über die jüngst geführten indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über die Wiederherstellung des iranischen Atomabkommens JCPOA und die Position der USA dazu.



Cho hatte auch im Juni mit Malley telefoniert.



Teheran und Washington hatten Ende Juni im katarischen Doha auf Vermittlung der Europäischen Union indirekte Verhandlungen über das Atomabkommen geführt, jedoch keine nennenswerten Ergebnisse erzielt.



Cho betonte, dass die Wiederherstellung des Atomabkommens mit dem Iran für die Lösung einer anstehenden Angelegenheit zwischen Südkorea und dem Iran unerlässlich sei und auch im Interesse der Weltgemeinschaft sei. Er bekräftigte die Unterstützung Südkoreas hierfür.



Bei der von Cho erwähnten Angelegenheit handelt es sich offenbar um die eingefrorenen iranischen Gelder in Südkorea in Höhe von sieben Milliarden Dollar.



Malley habe für die Kooperation und Rolle der südkoreanischen Regierung gedankt. Beide Seiten hätten vereinbart, Bemühungen um die Lösung anstehender Angelegenheiten fortzusetzen, so das Außenministerium.