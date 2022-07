Chefdiplomaten Südkoreas und Chinas zu Gesprächen zusammengekommen

Photo : YONHAP News

Die Chefdiplomaten Südkoreas und Chinas sind am Donnerstag zu Gesprächen zusammengekommen.Außenminister Park Jin und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi sprachen in Bali am Rande des G20-Außenministertreffens über die bilateralen Beziehungen.Das erste Gespräch der beiden Außenminister in Präsenz dauerte rund 50 Minuten. Dabei bewerteten sie die Verbesserungen seit dem Amtsantritt von Yoon Suk Yeol beim Austausch und der Kommunikation auf verschiedenen Ebenen positiv.Grundlegende Maßnahmen für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen waren ebenfalls ein Gesprächsthema.Die Minister vereinbarten, durch persönliche Treffen und auf anderen Wegen miteinander im Gespräch zu bleiben. In diesem Zusammenhang solle auch der strategische Dialog zwischen den Vizeministern fortgesetzt werden.Eine Kooperation soll es auch auf wirtschaftlichem Gebiet geben. Insbesondere für die Stabilisierung der Lieferketten und eine Ausweitung des Freihandels in den Bereichen Dienstleistungen und Investitionen wollen sich beide Staaten engagieren.Der chinesische Außenminister sagte, dass China anlässlich des 30. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zueinander auf einen Ausbau der Zusammenarbeit mit Südkorea auf verschiedenen Gebieten hoffe.Der südkoreanische Chefdiplomat bat außerdem um eine konstruktive Rolle Chinas, damit Nordkorea von weiteren Provokationen abgehalten werden kann und zum Dialog zurückkehrt.