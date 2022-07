PPP-Vorsitzender will trotz Aussetzung von Parteimitgliedschaft nicht zurücktreten

Photo : YONHAP News

Der PPP-Vorsitzende Lee Jun-seok hat sich nach dem Urteil des Ethikausschusses der Partei kämpferisch gegeben.Er wolle als Vorsitzender nicht zurücktreten und sämtliche Mittel ausschöpfen, um gegen die Entscheidung vorzugehen, sagte er am Freitagmorgen in einem KBS-Radioprogramm.Als Vorsitzender wolle er zunächst von seiner Befugnis Gebrauch machen, die Anerkennung der Gültigkeit der Entscheidung zu vertagen.Auch eine gerichtliche Verfügung und den Antrag auf eine erneute Untersuchung schloss er nicht aus.Er könne nicht umhin, auf die Fairness hinzuweisen und gegen die harte Bestrafung zu protestieren. Denn die Entscheidung sei getroffen worden, bevor es ordentliche Ermittlungen durch Behörden oder eine Gerichtsentscheidung gegeben habe.Der Ethikausschuss hatte am Donnerstagabend entschieden, dass der Vorsitzende wegen für sechs Monate seinen Mitgliedsstatus verlieren soll.Ein Geschäftsmann soll Lee im Jahr 2013 eine sexuelle Dienstleistung bezahlt haben. Später soll Lee versucht haben, die Angelegenheit unter den Teppich zu kehren.