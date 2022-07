Außenminister Park führt bilaterale Gespräche am Rande des G20-Außenministertreffens

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Donnerstag am Rande des G20-Außenministertreffens auf Bali bilaterale Gespräche mit seinen Kollegen aus Indonesien, der Europäischen Union und Australien geführt.Beim Treffen mit der indonesischen Außenministerin Retro Marsudi wiesen beide Minister darauf hin, dass Südkorea und Indonesien mittlerweile aufgrund der besonderen strategischen Partnerschaft ihre Kooperation in verschiedenen Bereichen verbessert hätten. Sie vereinbarten, anlässlich des 50. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr Besuche auf Spitzenebene und ein Zwei-plus-Zwei-Treffen auf Ministerebene in den Bereichen Auswärtiges und Verteidigung anzustreben.Park kam anschließend mit dem Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell Fontelles, zusammen. Park brachte zur Sprache, dass die EU aktive Bemühungen um die Förderung der Kooperation mit dem indopazifischen Raum unternehme. Er schlug vor, die im Jahr 2010 unterzeichnete strategische Partnerschaft zwischen Südkorea und der EU zu verstärken.Beide Seiten einigten sich, nach Wegen zu suchen, damit Südkorea und die EU auf der Grundlage der Offenheit, Inklusivität und Gegenseitigkeit im indopazifischen Raum zusammenarbeiten können.Auch wurde vereinbart, die Folgemaßnahmen nach dem Treffen zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und dem Präsidenten des Europäischen Rats, Charles Michel, am Rande des NATO-Gipfels in Madrid Ende Juni aufrichtig zu treffen.