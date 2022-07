Achtmal mehr Passagiere am Flughafen Incheon als letztes Jahr in den Ferien erwartet

Photo : YONHAP News

Von Ende Juli bis Anfang August werden fast achtmal mehr Passagiere als letztes Jahr am Internationalen Flughafen Incheon erwartet.Der Flughafenbetreiber Incheon International Airport Corporation legte eine Nachfrageprognose vor, nach der im Zeitraum vom 22. Juli bis 10. August mit 1,71 Millionen Fluggästen zu rechnen sei. Das seien 791 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Die tägliche durchschnittliche Passagierzahl in dem Zeitraum soll 85.000 betragen. Am 7. August, einem Sonntag, wird mit 98.352 das höchste Aufkommen erwartet.Die Zahl der Flüge in dem Zeitraum wird bei 8.071 liegen, das sind 598 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Tagesschnitt soll es schätzungsweise 404 Flüge geben.