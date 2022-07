Präsident des Arbeitsinstituts bietet Rücktritt an

Photo : KBS News

Der Präsident des Koreanischen Arbeitsinstituts (KLI), Hwang Deok-soon, hat seinen Rücktritt angeboten, obwohl seine Amtszeit erst in eineinhalb Jahren zu Ende geht.Dazu kam es inmitten der Druckausübung des Regierungslagers gegenüber den von der Vorgängerregierung ernannten Inhabern hoher Ämter mit einer festen Amtszeit. Zuvor hatte der Leiter des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI), Hong Jang-pyo, seinen Rücktritt angeboten.Hwang kritisierte in einer E-Mail an die Mitarbeiter, dass in der Arbeitspolitik der neuen Regierung unter dem Slogan Regulierungsreform Rückschritte gemacht würden. Sollte er im Amt bleiben, wäre dem Institut damit nicht gedient. Zudem könnten Forschungsergebnisse falsch interpretiert werden, schrieb er.Unterdessen betonte Jeon Hyun-heui, Vorsitzende der Kommission für Anti-Korruption und Bürgerrechte, gegenüber Reportern, dass sie nicht zurücktreten wolle. Ihre Amtszeit endet im Juni nächsten Jahres.Jeon wies darauf hin, dass die Kommission ein Organ sei, in dem die Amtszeit gewährleistet werde. Ihre Unabhängigkeit müsse gewahrt werden.Das Oppositionslager protestierte angesichts des Rücktrittsangebots des KDI-Chefs Hong. Die Opposition teilte mit, sie wolle eine Anzeige gegen Ministerpräsident Han Duck-soo erwägen. Dieser habe Hong in aller Öffentlichkeit zum Rücktritt gedrängt.