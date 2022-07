Corona wieder auf dem Vormarsch – Reproduktionszahl auf 1,05 gestiegen

Photo : KBS News

In Südkorea ist Covid-19 nach Behördenangaben wieder auf dem Vormarsch.Die entsprechende Äußerung machte Vizegesundheitsminister Lee Ki-il am Donnerstag mit dem Verweis auf die Reproduktionszahl, die letzte Woche auf 1,05 kletterte.Diese Woche seien täglich im Schnitt 15.277 Infektionsfälle verzeichnet worden. Das entspreche einem Anstieg von 86,5 Prozent gegenüber der letzten Woche, sagte er in einer Regierungssitzung zu Covid-19.Als Grund würden die Ausbreitung der Virusvariante BA.5, die zunehmende Mobilität in der Sommersaison, Infektionen in Innenräumen sowie die sinkende Immunität vermutet, hieß es.Die Regierung werde Maßnahmen gegen eine neue Welle in der Sommersaison ausarbeiten und nächste Woche präsentieren, fügte Lee hinzu.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 19.323 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt.Es wurden zwölf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt gab es damit seit dem Pandemie-Beginn in Südkorea 24.605 Corona-Tote.