Hochwasserwarnung in nordkoreanischer Grenzstadt Sinuiju

Photo : YONHAP News

Laut nordkoreanischen Medien ist in Sinuiju an der Grenze zu China eine Sonderwarnung vor Hochwasser ausgegeben worden.Das Staatsfernsehen KCTV meldete heute, dass gründliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssten, damit es in sämtlichen Bereichen der Volkswirtschaft, einschließlich der Landwirtschaft, keine Hochwasserschäden geben werde.Bei der Sonderwarnung handelt es sich um die höchste Alarmstufe.In Sinuiju kam es bereits wegen heftiger Regenfälle zu Überflutungen von Straßen, diese sind nicht mehr befahrbar.KCTV berichtete, dass am Donnerstag in Sinuiju 132,5 Millimeter Regen niedergegangen seien. In Nordkorea setzte gestern wieder Monsunregen ein.