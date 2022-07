Jungfernflug des koreanischen Kampfjets KF-21 im Juli

Photo : YONHAP News

Das erste einheimische Kampfflugzeug KF-21 der südkoreanischen Armee wird voraussichtlich im Juli zum Jungfernflug abheben.Die Behörde für Wehrbeschaffung DAPA teilte mit, dass der erste Prototyp des KF-21 möglicherweise in der dritten Woche dieses Monats den Erstflug absolvieren werde. Danach werde bei 2.000 Flugtests die Leistung unter die Lupe genommen.Korea Aerospace Industries, Ltd. (KAI), Hersteller des KF-21, zeigte am Mittwoch erstmals den Medien, wie der erste Prototyp auf der Startbahn rollt.KAI hatte im Jahr 2015 mit der Entwicklung des Kampfjets begonnen. Im Jahr 2020 wurde mit der Endmontage des Prototyps begonnen. Mittlerweile wurden alle sechs Versuchsmodelle fertiggestellt.DAPA will bis 2032 die Armee mit 120 KF-21-Kampfjets versorgen. Diese sollen in die Jahre gekommene Kampfflugzeuge wie F-4 und F-5 ersetzen.