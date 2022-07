Umfrage: Zustimmung für Präsident Yoon sinkt erstmals unter 40 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zur Arbeit von Präsident Yoon Suk Yeol ist laut einer Umfrage lediglich zwei Monate nach dem Amtsantritt unter 40 Prozent gefallen.Das ergab eine Umfrage, die Gallup Korea zwischen dem 5. und 7. Juli landesweit bei 1.000 Personen ab 18 Jahren durchführte.Laut dem am Freitag veröffentlichten Ergebnis meinten nur 37 Prozent der Befragten, dass Yoon eine gute Arbeit mache. Das sind sechs Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.49 Prozent, damit sieben Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, sprachen von einer schlechten Arbeit.Laut Umfragen von Gallup war die Zustimmung für die ehemalige Präsidentin Park Geun-hye in der dritten Dezemberwoche 2014, etwa 22 Monate nach dem Amtsantritt, zum ersten Mal unter die 40-Prozent-Marke gesunken. Im Falle des früheren Präsidenten Moon Jae-in war in der dritten Oktoberwoche 2019, rund 29 Monate nach dem Amtsantritt, erstmals diese Schwelle unterschritten worden.In der Region Daegu/Nord-Gyeongsang war der Anteil der Befragten, die mit Yoons Arbeit zufrieden sind, am höchsten. Dort waren es 54 Prozent. Dahinter folgte die Region Busan/Ulsan/Süd-Gyeongsang mit 45 Prozent.Demgegenüber bewerteten 71 Prozent der Befragten in Gwangju/Süd-Jeolla Yoons Arbeit negativ, gefolgt von Seoul/Incheon/Gyeonggi mit 53 Prozent. In den meisten Regionen überstieg der Anteil der negativ Gesinnten den der positiv Gesinnten.Bei den Männern sprachen 36 Prozent von einer guten Arbeit, 50 Prozent dachten das Gegenteil. Bei den Frauen erreichten die Anteile jeweils 38 und 49 Prozent.Mit Ausnahme der Menschen in ihren Sechzigern und ab 70 Jahren überwog in allen Altersgruppen der Anteil derjenigen, die mit Yoons Arbeit unzufrieden sind.Unter den Parteien verbesserte sich die regierende Partei Macht des Volks um einen Prozentpunkt auf 41 Prozent. Die Minjoo-Partei Koreas gewann zwei Prozentpunkte auf 30 Prozent hinzu.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozent. 90 Prozent der Befragten wurden am Mobiltelefon befragt, zehn Prozent am Festnetztelefon.Details können auf der Webseite von Gallup Korea oder der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.