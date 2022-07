Yoon spielt Kritik an Beschäftigung von Verwandtem im Präsidialamt herunter – Opposition übt Kritik

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Kritik an der umstrittenen Beschäftigung eines Verwandten im Präsidialamt als unproblematisch heruntergespielt.Auf dem Weg zur Arbeit am Freitag bezeichnete Yoon den Verwandten mütterlicherseits als Kamerad, der seit seinem Einstieg in die Politik und im Wahlkampf mit ihm zusammengearbeitet habe.Die Äußerung machte Yoon angesichts der Kritik der Opposition nach der Bekanntmachung der Anstellung der Person mit Nachnamen Choi.Yoon verlor jedoch kein Wort über die Kritik daran, dass die Ehefrau des präsidialen Sekretärs für Personalangelegenheiten Lee Won-mo, Yoon und die First Lady zum NATO-Gipfel begleitet hatte.Das Präsidialamt hatte zuvor erklärt, dass Lees Frau mit Nachnamen Shin nach einer Billigung des Außenministers als sonstige Begleiterin mitgereist sei, und dass es kein rechtliches Problem gebe.Die Minjoo-Partei Koreas kritisierte beide Angelegenheiten und sprach dabei von einer Privatisierung des Präsidialamtes.Etwa 30 Abgeordnete der führenden Oppositionspartei gaben eine Pressekonferenz vor dem Präsidialamt und forderten eine Entschuldigung bei der Öffentlichkeit.Die Beschäftigung eines Verwandten stelle die Privatisierung der Macht dar. Man wolle eine Untersuchung einleiten, sobald die Arbeit in der Nationalversammlung normalisiert worden sei, hieß es.