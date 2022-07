Börse in Seoul legt zweiten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Freitag den zweiten Handelstag in Folge zugelegt.Der Kospi rückte um 0,7 Prozent auf 2.350,61 Zähler.Für eine restriktive Geldpolitik stehende Währungshüter hätten von einer Leitzinserhöhung im Juli um 75 Basispunkte gesprochen, doch dies scheine in den Kursen bereits berücksichtigt zu sein, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Erst im September könnten kleinere Zinsschritte diskutiert werden, sagte Notenbanker Christopher Waller am Donnerstag. Gleichzeitig sagte er, dass die Ängste vor einer Rezession überzogen seien.