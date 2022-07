Kandidat für Vorsitz der Kommission für Fairen Handel zieht Bewerbung zurück

Photo : YONHAP News

Der Kandidat für den Vorsitz der Kommission für Fairen Handel (FTC), Song Ok-rial, hat seine Bewerbung zurückgezogen.Ihm wird vorgeworfen, vor rund zehn Jahren, Studenten sexuell belästigt zu haben.Song erklärte am Sonntag, nicht mehr für den Posten zur Verfügung zu stehen. Er sei sich nicht mehr sicher, ob er zur Übernahme des wichtigen öffentlichen Postens in der Lage sei und die Erwartungen der Öffentlichkeit erfüllen könne. Er wolle sich stattdessen auf die Lehre konzentrieren.Song unterrichtet an der Seoul National Universität Handelsrecht. Bei einem Abendessen mit Studenten im Jahr 2014 soll er unangebrachte Bemerkungen gemacht haben. Der Professor gestand sein damaliges Fehlverhalten unterdessen ein und entschuldigte sich dafür. Er bedauere sein damaliges Verhalten.Präsident Yoon Suk Yeol hatte Song vor sechs Tagen als Leiter der Finanzdienstekommission vorgeschlagen.