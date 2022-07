Südkoreas Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte offenbar mit Artillerie

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag offenbar mit Artillerie gefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab in Südkorea mit. Die Geschosse stammten möglicherweise aus Mehrfachraketenwerfern.Südkoreas Streitkräfte hätten demnach zwischen 18.21 und 18.37 Uhr am Sonntag zwei Flugbahnen entdeckt, die mit nordkoreanischer Artillerie in Verbindung gebracht würden. Weitere Details, darunter zur Anzahl der Geschosse und der Abschussort, wurden nicht bekannt gegeben.Die Streitkräfte hätten in enger Zusammenarbeit mit den USA eine feste Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten und die Überwachung verstärkt, hieß es.Zuletzt hatte Nordkorea am 12. Juni fünf Artilleriegeschosse ins Westmeer gefeuert.Der nationale Sicherheitsrat im südkoreanischen Präsidialamt berief unterdessen eine Sitzung ein. Bei der Sitzung unter Leitung des Sicherheitsberaters Kim Sung-han wurden die Verteidigungsbereitschaft und Bewegungen bei den nordkoreanischen Truppen überprüft.