Politik Südkoreanische Diplomaten in Nordamerika diskutieren über Problematik der Hassverbrechen

Diplomaten von zehn südkoreanischen Auslandsvertretungen in Nordamerika sind zu Gesprächen über die Problematik der Hassverbrechen zusammengekommen.



Das teilte das Außenministerium am Sonntag mit.



Die erste Sitzung dieser Art habe in Los Angeles der Generaldirektor für Auslandskoreaner und Konsularangelegenheiten, Kim Wan-joon, geleitet.



Die Diplomaten im Rang eines stellvertretenden Botschafters hätten über Hassverbrechen gesprochen, wie die Schüsse in einem von einem Koreaner geführten Friseursalon in Dallas im Mai. Sie hätten darüber beraten, was in den einzelnen Vertretungen unternommen wird, um auf Hassverbrechen zu reagieren.



Auch Vertreter der Koreanisch Amerikanischen Koalition (KAC), einer Non-Profit-Organisation, die sich für die Rechte der Mitglieder der koreanisch-amerikanischen Gesellschaft einsetzt, hätten mitdiskutiert.



Die KAC-Geschäftsführerin Eunice Song habe eine Partnerschaft der Auslandsvertretungen und Koreaner-Gemeinden mit den Strafverfolgungsbehörden vorgeschlagen, um Hassverbrechen vorzubeugen und Gegenmaßnahmen auszuarbeiten.



Die Diplomaten hätten der Notwendigkeit zugestimmt, ein enges Netzwerk in Zusammenarbeit mit den Vereinigungen der lokalen koreanischen Polizisten und Staatsanwälte aufzubauen.