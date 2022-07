Südkoreas Ausfuhren legen in den ersten zehn Juli-Tagen um 4,7 Prozent zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren haben in den ersten zehn Juli-Tagen um 4,5 Prozent im Vorjahresvergleich zugelegt.Nach vorläufigen Daten des Koreanischen Zolldienstes hatten die Exporte in dem Zeitraum einen Wert von 15,8 Milliarden Dollar.Im Tagesschnitt habe der Anstieg 19,7 Prozent betragen, es gab jedoch einen Werktag weniger als im selben Vorjahreszeitraum.Die Halbleiterausfuhren legten wertmäßig um 10,4 Prozent zu, bei Erdölprodukten betrug der Anstieg 96,7 Prozent.Bei Präzisionsmaschinen und Haushaltselektronik wurden hingegen Rückgänge um 20,4 und 27,2 Prozent verbucht.Die Ausfuhren in die USA legten um 6,2 Prozent zu. Nach China wurden wertmäßig 8,9 Prozent weniger Waren geliefert, in die Europäische Union 18,6 Prozent weniger.Die Einfuhren stiegen in dem Zeitraum um 14,1 Prozent auf 21,3 Milliarden Dollar. Das Handelsdefizit belief sich damit auf 5,53 Milliarden Dollar.