Präsident Yoon wird Traueraltar für Abe an japanischer Botschaft in Seoul besuchen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird einen Traueraltar für den ehemaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe besuchen, der von der japanischen Botschaft in Seoul eingerichtet wurde.Zudem wird eine Delegation bestehend aus Ministerpräsident Han Duck-soo, dem Vizepräsidenten der Nationalversammlung, Chung Jin-suk, und einflussreichen Abgeordneten nach Japan entsandt, um zu Abes Tod Beileid auszusprechen.Das teilte die Sprecherin des Präsidialamtes, Kang In-sun, am Sonntag vor der Presse mit.Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte, Präsident Yoon habe derzeit nicht vor, Japan zu besuchen, um zu kondolieren. Seiner Meinung nach habe der Präsident beschlossen, den Ministerpräsidenten, den stellvertretenden Parlamentspräsidenten und einflussreiche Abgeordnete zu entsenden, weil sie das Gefühl der Trauer am besten ausdrücken könnten.