Neuer US-Botschafter in Südkorea tritt Amt an

Photo : YONHAP News

Der neue Botschafter der Vereinigten Staaten in Seoul, Philip Goldberg, ist in Südkorea eingetroffen, um seine Arbeit aufzunehmen.Der neue Botschafter traf am Sonntag in Südkorea ein, etwa zwei Monate nachdem der US-Kongress seine Nominierung Anfang Mai bestätigt hatte.Nach seiner Ankunft am Flughafen Incheon sagte Goldberg Reportern gegenüber, dass beide Länder als globale Partner und Verbündete vieles tun könnten, um ihren Bürgern mehr Wohlstand und Sicherheit zu bieten.Er fühle sich geehrt, dass er zum Botschafter der USA in Südkorea ernannt worden sei. Es sei eine Ehre, das amerikanische Volk und Präsident Joe Biden in diesem wichtigen Moment der Beziehungen zwischen beiden Ländern zu vertreten, sagte der Diplomat.Goldberg diente als Botschafter in Bolivien, den Philippinen und Kolumbien. Er war von 2009 bis 2010 als Koordinator des US-Außenministeriums für die Umsetzung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea tätig.