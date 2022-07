Südkorea meldet 12.693 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind mehr als 10.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag bestätigt worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 12.693 Neuansteckungen erfasst worden seien. Es gebe 12.513 lokal übertragene und 180 eingeschleppte Fälle.Verglichen mit der Vorwoche wurden etwa 6.000 mehr Fälle registriert.Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden hierzulande insgesamt 18.524.583 Infektionsfälle gemeldet.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär versorgt werden, stieg um vier auf 71.Es wurden 18 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registiert. Bisher wurden ingesamt 24.661 Todesfälle nachgewiesen, die Sterberate liegt bei 0,13 Prozent.