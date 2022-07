Anteil umweltfreundlicher Autos am Autoexport übertrifft erstmals 30 Prozent

Photo : KBS News

An Südkoreas Fahrzeug-Ausfuhren haben umweltfreundliche Modelle dieses Jahr erstmals einen wertmäßigen Anteil von über 30 Prozent erreicht.Nach Angaben des Koreanischen Verbandes für internationalen Handel (KITA) am Montag exportierte Südkorea von Januar bis Mai Fahrzeuge im Wert von 20,45 Milliarden Dollar. 30,3 Prozent oder 6,19 Milliarden Dollar davon seien auf umweltfreundliche Autos entfallen.Im selben Vorjahreszeitraum waren 21,6 Prozent aller exportierten Autos umweltfreundliche Modelle. Innerhalb eines Jahres kletterte ihr Anteil um 8,7 Prozentpunkte.Begründet wird dies mit einer wachsenden Nachfrage inmitten des weltweiten Trends zur Klimaneutralität. Auch die Markteinführung von rein elektrischen Autos wie Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 in den USA, dem weltgrößten Automarkt, habe vermutlich eine Rolle gespielt.