Affenpocken-Tests ab heute landesweit möglich

Photo : YONHAP News

Ab heute sind Diagnosetests für Affenpocken landesweit möglich.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte mit, dass Affenpocken-Tests ab dem 11. Juli auch von den Instituten für Gesundheit und Umwelt der Städte und Provinzen durchgeführt würden, um auf eventuelle regionale Ausbrüche vorbereitet zu sein.Bislang wurden Testungen für eine Diagnose auf Affenpocken lediglich von der KDCA durchgeführt. Deshalb musste in einem Verdachtsfall am Wohnort eine Probe entnommen und zur Analyse an die KDCA geschickt werden.Die KDCA hatte angesichts der Verbreitung der Affenpocken in Europa an einem Testsystem gearbeitet. Am 22. Juni bestätigte die Behörde den ersten Affenpocken-Fall hierzulande, es handelte sich um eine inländische Person, die aus Deutschland eingereist war.